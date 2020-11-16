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Жулин — о пропуске Медведевой московского «Гран-при»: «Это потеря для турнира»

13:35
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Призер олимпийских игр Александр Жулин в беседе с «СЭ» прокомментировал новость о том, что российская фигуристка Евгения Медведева не сможет принять участия на «Гран-при Москвы» из-за травмы.

— Это большое имя, потеря для турнира. Жалко, что она не сможет выступить, — сказал Жулин «СЭ». — Я так понимаю, у нее серьезная травма спины. Зачем же выступать с травмами? Все правильно, надо залечить и выйти в хорошем состоянии, когда соберутся все прыжки и не будет болевых ощущений.

 — Долгий перерыв — это всегда плохо. Форма уходит, ее надо заново набирать. Наберется ли она — это вопрос. У Жени уже достаточно серьезный возраст. Будем смотреть, — сказал Жулин. (Сергей Федоров)

«Гран-при» в Москве запланировано на 20-22 ноября.

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