Жулин - о номере Загитовой: "Надо не копировать, а делать свое"

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин, рассуждая о новом показательном номере олимпийской чемпионки Алины Загитовой, заявил, что постановщик должен базироваться на собственных идеях, а не копировать чужие.

Загитова показала на шоу в Японии показательный номер на песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy, после чего хореограф Джоджо Гомез обвинила постановщика программы Даниила Глейхенгауза в плагиате. Позднее россиянин принес извинения американке.

- Это (номер) который Глейхенгауз как бы украл? И действительно ли он украл?, - цитирует Жулина "РИА Новости". - А не надо копировать, надо пытаться делать свое. Хотя начало этого номера Алины мне понравилось.