Известный тренер Александр Жулин, являющийся двукратным олимпийским призером в танцах на льду, отметил, что в прыжках Алины Загитовой появилась тяжесть.

— Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у нее послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной, — приводит RT слова Жулина. — Этим она в свое время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в ее прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция.