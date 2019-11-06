Жулин — о недокрутах Загитовой: «Это очень опасная тенденция»
14:03
Известный тренер Александр Жулин, являющийся двукратным олимпийским призером в танцах на льду, отметил, что в прыжках Алины Загитовой появилась тяжесть.
— Шансы-то были, но заявленный прыжковый контент у нее послабее, чем у Трусовой, Щербаковой, Косторной, — приводит RT слова Жулина. — Этим она в свое время побила Евгению Медведеву. Я заметил, что в ее прыжках появилась некая тяжесть, они становятся очень близки к недокрученным. Это очень опасная тенденция.
Загитова заняла во Франции второе место в женском турнире, в следующий раз она выступит на японском этапе «Гран-при», который пройдет в Саппоро с 22 по 24 ноября.
Дополнительная информация
https://russian.rt.com/sport/news/683493-zhulin-zagitova-pryzhki
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