Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Жулин считает, что Туктамышева заслужила право быть капитаном на командном чемпионате мира

14:47
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Александр Жулин. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Теги:

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал решение назначить Елизавету Туктамышеву капитаном сборной России на командном чемпионате мира в Осаке (Япония).

«Лиза это заслужила. Она очень хорошая спортсменка и замечательно, что именно она будет капитаном. Роль капитана? Не знаю, что она будет говорить нашим спортсменам. Думаю, что наши фигуристы будут настраиваться, скорее всего, сами. Насколько важна роль капитана — я не берусь судить. Выбор Лизы Туктамышевой я одобряю. Мне он нравится», — сказал Жулин «СЭ».

Командный чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 15 по 18 апреля в Осаке. В составе российской сборной выступят Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Евгений Семененко, спортивная пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов и танцевальная пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

(Артем Бухаев)

Фигурное катание: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...