Жулин назвал Валиеву «мадонной фигурного катания»: «Она — явление в этом виде спорта»

Заслуженный тренер России Александр Жулин рассказал, кого он считает «мадонной фигурного катания».

«Мадонной фигурного катания» можно назвать Камилу Валиеву. Она — явление в фигурном катании с точки зрения качества катания, прыжков, вращений. А Елизавета Туктамышева у меня вызывает огромное уважение и восхищение. Дай бог, чтобы она каталась как можно дольше!» — цитирует Жулина Sport24.

Валиева является олимпийской чемпионкой в командном соревновании (2022), чемпионкой Европы (2022), а также чемпионкой мира среди юниоров (2020).

В этом сезоне 17-летняя спортсменка выиграла шестой этап российской серии «Гран-при» в Москве. На чемпионате России-2024, который прошел в Челябинске, фигуристка заняла третье место.