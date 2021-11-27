Жулин назвал Валиеву человеком с другой планеты по итогам «Гран-при России»
21:29
Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» победу российской фигуристки Камилы Валиевой на «Гран-при России».
27 ноября в Сочи в произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла, обновив предыдущие мировые рекорды, которые принадлежат ей.
«Прокат наших девушек? Скажу так: Валиева — это просто человек с другой планеты», — сказал Жулин «СЭ».
Второй стала Елизавета Туктамышева, а тройку замкнула Майя Хромых.
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