Жулин назвал Валиеву человеком с другой планеты по итогам «Гран-при России»

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» победу российской фигуристки Камилы Валиевой на «Гран-при России».

27 ноября в Сочи в произвольной программе 15-летняя Валиева прыгнула тройной аксель и три четверных прыжка. По сумме выступлений она набрала 272,71 балла, обновив предыдущие мировые рекорды, которые принадлежат ей.

«Прокат наших девушек? Скажу так: Валиева — это просто человек с другой планеты», — сказал Жулин «СЭ».

Второй стала Елизавета Туктамышева, а тройку замкнула Майя Хромых.