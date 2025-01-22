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Сегодня, 17:18

Жулин назвал причину пропуска финала «Гран-при России» фигуристами из его группы

Даниил Аршавский
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Тренер Александр Жулин сообщил, что фигуристы его группы Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал «Гран-при России», чтобы начать подготовку к следующему сезону.

«Финал Кубка России — это достаточно ответственный турнир, поэтому нами было принято совместное решение не тратить драгоценное время на его подготовку, а бросить все силы на то, чтобы во всеоружии подойти к следующему сезону, еще более сложному и ответственному, чем этот. Мы сдвинули сроки подготовки к началу сезона-2025/26, раньше начинаем постановки программ, раньше придумываем новые элементы. Над всем этим работу мы начинаем прямо сейчас», — цитирует Жулина ТАСС.

Воспитанники Жулина Степанова и Букин в декабре выиграли чемпионат России в танцах на льду, а Худайбердиева и Базин заняли второе место.

Финал «Гран-при России» пройдет в Красноярске 14-16 февраля.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Александр Жулин
Александра Степанова
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Иван Букин
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