Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 16:23

Жулин назвал Костомарова героем нашего времени

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press

Заслуженный тренер России Александр Жулин поделился с «СЭ» мнением о последних публикациях Романа Костомарова в соцсетях.

«Я вообще думаю, Роман — это герой нашего времени. Он сейчас — огромный пример для подражания всему нашему молодому населению, в частности и мне. Сила духа просто нереальная. Даже я такого не ожидал. Он все делает с удовольствием. Безумно этому рад, потому что в такой ситуации можно было бы и сломаться. Но Роман не из таких. Он показал себя настоящим мужественным человеком. Надо сказать безумное спасибо его семье, Оксане, детям, маме, которые очень его любят. Видимо, чувствуя эту любовь, он отвечает им», — сказал Жулин «СЭ».

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали с диагнозом «пневмония». Из-за развившегося некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Впервые после ампутации стоп фигурист вышел на лед во время гала-шоу Авербуха «Письма любви», которое состоялось в августе в Сочи. Он появился на льду в обуви в конце номера своей супруги Оксаны Домниной.

Роман Костомаров во&nbsp;время лекции в&nbsp;рамках просветительского марафона &laquo;Знание&raquo;. «Первое время думал: для чего я выжил?» Мотивационная речь Романа Костомарова

Фигурное катание
Александр Жулин
Роман Костомаров
2
1
Читайте также
Путин подписал закон, уточняющий ряд положений о выборах президента РФ
Эксперт назвал причину отказа Пашиняна от участия в саммите ОДКБ
Госдума приняла закон об увеличении выплат неработающим пенсионерам
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Дарья Садкова: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Владислав Дикиджи: «Гран-при России», 4-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Камила Валиева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Софья Муравьева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Евгений Семененко: «Гран-при России», 4-й этап, короткая программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, произвольный танец
Анна Фролова: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, произвольная программа
Степанова/Букин: «Гран-при России», 3-й этап, ритм-танец
Мария Агаева: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Бойкова/Козловский: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Дмитрий Алиев: «Гран-при России», 3-й этап, короткая программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Косторная/Куница: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Аделия Петросян: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Алина Горбачева: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Матвей Ветлугин: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Марк Кондратюк: «Гран-при России», 2-й этап, произвольная программа
Мишина/Галлямов: «Гран-при России», 2-й этап, короткая программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова о словах Березуцкого, который призвал спортсменов уезжать из России: «Я никого не осуждаю»

Жулин анонсировал показательный номер Костомарова на коньках с Навкой

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости