Жулин доволен выступлением Синициной и Кацалапова в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи
18:01
Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал «СЭ» выступление фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи.
«Да, выступлением их доволен. Пока все хорошо. На промежуточном результате пока у нас нет никаких проблем. Их формой я доволен», — сказал тренер фигуристов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.
Синицина и Кацалапов показали лучший результат в соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи. Россияне получили за прокат 86,81 балла.
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