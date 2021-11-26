Фигурное катание
Новости
Чемпионат мира Командный чемпионат мира Чемпионат Европы Зачет Гран-при Гран-при
Новости   //    Фигурное катание

Жулин доволен выступлением Синициной и Кацалапова в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи

18:01
Теги:

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал «СЭ» выступление фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи.

«Да, выступлением их доволен. Пока все хорошо. На промежуточном результате пока у нас нет никаких проблем. Их формой я доволен», — сказал тренер фигуристов корреспонденту «СЭ» Марии Куцубеевой.

Синицина и Кацалапов показали лучший результат в соревнованиях танцевальных пар в ритм-танце на этапе «Гран-при» в Сочи. Россияне получили за прокат 86,81 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также
Беговые и горные лыжи: как встать на лыжи, как и где научиться кататься
Александра Градского госпитализировали с подозрением на инсульт
0