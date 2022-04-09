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Сегодня, 14:39

Жулин: «80 процентов олимпийцев продали бы машины из-за кредитов. Им облегчили задачу»

Жулин заявил, что замена автомобилей денежными выплатами — правильное решение
Роман Шишов
Корреспондент
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Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал новость о том, что российские олимпийцы получат денежные выплаты вместо иностранных автомобилей.

Ранее Фонд поддержки олимпийцев сообщил, что принято решение о замене автомобилей, которые полагались чемпионам и призерам зимних Олимпийских игр 2022 года в Пекине, на денежные гранты. По неофициальным данным, это связано с тем, что из-за санкций не удалось доставить все машины в Россию.

«Главное, чтобы компенсация была такой же, как и цена авто. А так, это даже лучше для спортсменов. Не придется машины продавать. Уверен, что 80 процентов олимпийцев продавали бы автомобили, чтобы закрыть кредиты или еще что-то другое. Облегчили спортсменам задачу. Все правильно сделали. Захотят купить машину — пойдут и купят», — цитирует «РБ Спорт» Жулина.

Олимпийские игры в Пекине прошли с 4 по 20 февраля 2022 года. Сборная России завоевала 32 медали в 10 видах спорта. За золотую медаль спортсмену выплачиваются призовые в размере 4 миллиона рублей, за серебро — 2,5 миллиона, за бронзу — 1,7 миллиона.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksandr-zhulin-80-olimpijtsev-prodali-by-mashiny-iz-za-kreditov-im-oblegchili-zadachu/
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