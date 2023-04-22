Жук рассказала о ходе постановки новой программы олимпийских чемпионов Мишиной и Галлямова

Тренер Ирина Жук заявила, что постановка новой произвольной программы для олимпийских чемпионов в командном турнире фигуристов Анастасии Мишиной и Александра Галлямова заняла четыре дня и была наполнена доброжелательностью и позитивом.

«Это уже второй опыт нашего сотрудничества, до этого мы ставили ребятам произвольную программу под музыку Элвиса Пресли. Им очень шла эта постановка, понравилась она и болельщикам, и судьям, да и им самим. Конечно, мы болели за ребят весь сезон. Нам было очень приятно, что Москвина снова пригласила нас поработать с ребятами, и сразу же согласились. Если в первый раз нам было сложновато — потребовалось определенное время на привыкание друг другу, то в этот раз все было еще интереснее и продуктивнее, работали четыре дня, с удовольствием, на позитиве, с улыбками и шутками. Это была отличная командная работа, в которой были задействованы все — и Артур Минчук, и Саша Смирнов, и Николай Морошкин, но в первых рядах, конечно, Тамара Николаевна. Саша Свинин монтировал музыку прямо во время постановки», — приводит слова Жук ТАСС.

Мишина и Галлямов выступают в соревнованиях спортивных пар. Московские специалисты в танцах на льду Жук и Александр Свинин поставили им программу по приглашению тренера фигуристов Тамары Москвиной и ее команды.