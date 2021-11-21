Жук не понимает, почему оценки Степановой и Букина снижаются

Заслуженный тренер России Ирина Жук высказалась о выступлении своих подопечных — Александры Степановой и Ивана Букина на «Гран-при» во Франции.

«Я следила за соревнованиями во Франции из Варшавы, где находилась со второй нашей парой. Не перестаю восхищаться Сашей с Ваней. В любых условиях, с любым настроением они могут выйти и откататься, причем откататься очень хорошо, трогательно. Ритм-танец они откатали лучше, чем в Италии. Молодцы, я это вижу как тренер.

Понятно, что они сейчас не в оптимальной своей форме, они болели, много пропускали, но ребята идут вперед. А оценки опускаются вниз. Почему? Можно сказать, что они что-то не сделали, что-то не доделали, но тогда также скрупулезно нужно оценивать всех, каждый шаг, каждый поворот головы, взмах руки.

Мы не очень понимаем, почему оценки пошли вниз. Хотя, наверное, все-таки понимаем. И считаем, что таких огромных отрывов ребят от ведущих мировых пар быть просто не может, они уже боролись со всеми парами топ-уровня, уже были близки к Пападакис и Сизерону, так откуда выросла эта огромная разница?», — приводит слова Жук ТАСС.

По сумме выступлений Степанова и Букин набрали 200,29 балла и заняли третье итоговое место.