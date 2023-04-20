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Сегодня, 22:47

Жук и Свинин поставили программу олимпийским чемпионам фигуристам Мишиной и Галлямову

Виталий Косик
Корреспондент
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Тренер Тамара Москвина заявила, что специалисты Ирина Жук и Александр Свинин приняли участие в постановках программ Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Для постановки произвольной программы наша команда пригласила специалистов в танцах на льду Ирину Жук и Александра Свинина. Короткую программу ставили всей нашей командой — это Артур Минчук, Александр Смирнов, Николай Морошкин и я», — заявила Москвина ТАСС.

Мишина и Галлямов являются олимпийскими чемпионами 2022 года в командных соревнованиях, бронзовыми призерами Игр в Пекине в турнире пар.

Источник: https://tass.ru/sport/17573869
Фигурное катание
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