Жребий развел Загитову и Медведеву в произвольной программе

После завершения короткой программы у женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме прошла жеребьевка стартовых номеров в произвольной программе и церемония награждения. Золотую медаль за победу в короткой программе вручили Алине Загитовой, Каори Сакамото получила серебро, еще одна подопечная Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева – бронзу.

По результатам жеребьевки Евгения Медведева откатает произвольную программу 19-й, Алина Загитова – 23-й, таким образом, между их выступлениями будет около 20 минут. Загитова выступит сразу после своей главной преследовательницы Сакамото. Третья россиянка Софья Самодурова, идущая после короткой программы 9-й, вытащила из мешка 16-й стартовый номер. (Дмитрий Кузнецов)

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