Жилина приступила к тренировкам на льду после травмы

Российская фигуристка Вероника Жилина набирает форму на льду после травмы, информирует пресс-служба академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«Вероника Жилина тренируется, набирает форму после травмы. Накатывает программы. Скорейшего восстановления Нике!» — говорится в сообщении академии в Instagram.

13-летняя спортсменка получила повреждение связок в области голеностопного сустава в конце сентября. Фигуристке пришлось отказаться от участия в этапе «Гран-при» среди юниоров в Польше.