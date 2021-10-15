Жилина приступила к тренировкам на льду после травмы
10:20
Российская фигуристка Вероника Жилина набирает форму на льду после травмы, информирует пресс-служба академии двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.
«Вероника Жилина тренируется, набирает форму после травмы. Накатывает программы. Скорейшего восстановления Нике!» — говорится в сообщении академии в Instagram.
13-летняя спортсменка получила повреждение связок в области голеностопного сустава в конце сентября. Фигуристке пришлось отказаться от участия в этапе «Гран-при» среди юниоров в Польше.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю