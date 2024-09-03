Жилина может пропустить начало сезона из-за проблем со спиной
Российская фигуристка Вероника Жилина может пропустить значительную часть сезона-2024/25, сообщает «РИА Новости». По информации издания, у 16-летней спортсменки проблемы со спиной.
Девушка прервала тренировки в основной группе академии «Ангелы Плющенко». Она занимается в ней не чаще раза в неделю, не исполняя прыжки.
Жилина пропустила предыдущий сезон из-за травмы плеча и болей в спине, обострившихся на фоне первого повреждения. Спортсенка пока ни разу не выступила на взрослых соревнованиях. В 2023 году Вероника стала победительницей финала юниорского Гран-при России
Источник: РИА Новости
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