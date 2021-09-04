Жилина: «Хочу показать, что умею катать программы чисто»
22:11
Российская фигуристка Вероника Жилина после победы на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице отметила, что любит все четверные прыжки одинаково и добавила, что хочет исполнять все программы без ошибок.
«Мне нравится прыгать все четверные одинаково. Что бы я хотела показать в течение сезона? Хочу показать, что умею катать программы чисто, без помарок», — сказала Жилина.
13-летняя Жилина набрала 216,92 балла. Первые четыре места заняли представительницы России: Софья Муравьева — 2-я, Аделия Петросян — 3-я, Мария Захарова — 4-я.
Читайте также
ЧМ-2022, отборочный турнир: Кипр примет Россию, Украина — Францию. Расписание и результаты матчей 4 сентября
1
Зачет
vs
1
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю