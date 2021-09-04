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Жилина: «Хочу показать, что умею катать программы чисто»

22:11

Российская фигуристка Вероника Жилина после победы на этапе «Гран-при» среди юниоров в Кошице отметила, что любит все четверные прыжки одинаково и добавила, что хочет исполнять все программы без ошибок.

«Мне нравится прыгать все четверные одинаково. Что бы я хотела показать в течение сезона? Хочу показать, что умею катать программы чисто, без помарок», — сказала Жилина.

13-летняя Жилина набрала 216,92 балла. Первые четыре места заняли представительницы России: Софья Муравьева — 2-я, Аделия Петросян — 3-я, Мария Захарова — 4-я.

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Роман Шишов все материалы автора

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