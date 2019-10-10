Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в командном турнире Екатерина Боброва вместе с супругом Андреем Депутатом открыла школу фигурного катания в Балашихе, и после благотворительного мастер-класса рассказала «СЭ», что за ощущения может подарить благотворительность, как одна поездка в метро может оказаться для фигуриста фатальной и о том, почему Александре Трусовой можно переходить в мужское катание.

В числе прочего Боброва отметила, что Евгения Медведева после Shanghai Trophy обязательно сделает ряд выводов.

— Неудачный прокат Медведевой в Шанхае — скорее рабочий момент для фигуриста, который вышел на соревнования после простуды?

— Я знаю, что на такое ее катание повлияло много факторов, Женя точно сделает работу над ошибками. В том числе на тем, чтобы больше так не болеть перед стартами.

— А разве реально уберечься от всех простуд и инфекций мира?

— У каждого свои способы. Но меня мама старалась возить на машине или я ехала в такси, чтобы минимизировать поездки в метро. Это один из важнейших моментов для спортсмена, кстати. Одна поездка в общественном транспорте может очень сильно подкосить. Если нет вариантов — то обязательно маска и мазь в нос. И могу сказать, что болела не так уж часто за все время. Но когда ты подходишь к пику формы — любой чих в твою сторону и ты на следующий день свалишься с температурой. Часто кстати схватывает после соревнований, когда расслабляешься. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Бобровой здесь