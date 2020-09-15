Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в роли тренера.

В межсезонье в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров .

— Все очень любят делать прогнозы и торопиться, — приводят «Известия» слова Гончаренко. — Время все расставит на свои места. Я изначально говорила, что надо подождать и посмотреть. Мы помним Женю как амбициозного и упорного спортсмена. Думаю, эти качества перекочевали и в его тренерскую деятельность и будут с ним всегда. Он привык добиваться цели.

Монополия — не всегда хорошо. Не будем поднимать тему корректности переходов, это отдельный вопрос. Что касается Косторной, мне понравилась задумка короткой программы — интересные движения, но она элементарно не выкатана еще. До конца непонятно, что получится. Но если девочка будет упорно трудиться, то все сложится.