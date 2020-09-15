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«Женя привык добиваться цели». Гончаренко — о Плющенко в роли тренера

18:32
Евгений Плющенко. Елена Ильиных. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Евгений Плющенко. Елена Ильиных. Александра Трусова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко высказалась о перспективах двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в роли тренера.

В межсезонье в академию Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешли чемпионка Европы Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова.

— Все очень любят делать прогнозы и торопиться, — приводят «Известия» слова Гончаренко. — Время все расставит на свои места. Я изначально говорила, что надо подождать и посмотреть. Мы помним Женю как амбициозного и упорного спортсмена. Думаю, эти качества перекочевали и в его тренерскую деятельность и будут с ним всегда. Он привык добиваться цели.

Монополия — не всегда хорошо. Не будем поднимать тему корректности переходов, это отдельный вопрос. Что касается Косторной, мне понравилась задумка короткой программы — интересные движения, но она элементарно не выкатана еще. До конца непонятно, что получится. Но если девочка будет упорно трудиться, то все сложится.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1060590/dmitrii-kuznetcov/misha-koliada-byl-tak-khorosh-chto-khotelos-plakat

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