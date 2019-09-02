Генеральный директор Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поблагодарил двукратную чемпионку мира Евгению Медведеву за добрые слова в адрес школы. Ранее фигуристка разместила соответствующий пост в Instagram.

— Спасибо Жене Медведевой за такие добрые слова о нашей школе! — написал в Instagram Лайшев. — Мы всегда с огромным уважением относились к ее работоспособности и целеустремленности. Женя — пример для всех ребят, у которых начался сегодня учебный год. Учеба требует самоотдачи, но оно того стоит — без хорошего образования в нашем мире никуда.

Медведева представит новые программы на контрольных прокатах сборной России, которые пройдут 7-8 сентября в «Лужниках».