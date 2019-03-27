"Женя даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Кихиру". Бестемьянова - о бронзе Медведевой на ЧМ

Олимпийская чемпионка в спортивных танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что российская фигуристка Евгения Медведева была очень рада третьему месту на чемпионате мира в японской Сайтаме. Золото завоевала еще одна россиянка Алина Загитова, а Софья Самодурова стала восьмой.

- Медведева была абсолютно счастлива, получив третье место, - приводит слова Бестемьяновой RT. - Женя даже в мыслях не могла допустить, что обыграет Рику Кихиру. Пересмотрите запись трансляции – там хорошо видно, как она удивилась своим оценкам.

Что касается Сони Самодуровой, то и ее выступление надо считать успешным. Она дебютантка, еще есть над чем работать. Так что не стоит говорить о предвзятом судействе.

Напомним, Медведева является двукратной чемпионкой мира, а также двукратным серебряным призером Олимпиады-2018.

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