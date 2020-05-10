«Женское катание знает только русский». Три спортсменки вошли в топ-5 молодых фигуристок

Итальянский портал OA Sport составил рейтинг из лучших молодых фигуристок. Наибольшее представительство у Росси — три спортсменки. Компанию Камиле Валиевой, Ксении Синициной и Вероники Жилиной составили кореянка Ю Ен и американка Алиса Лью.

На чемпионате мира среди юниоров в Эстонии Валиева с рекордом заняла первое место, опередив Алису Лью более чем на 20 баллов.

— Женское одиночное катание знает и, вероятно, будет знать еще долго только один язык — русский, — отмечено в статье.