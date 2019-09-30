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«Женщины не тортики, чтобы всем нравиться». Яркий образ Погорилой в красном

18:13
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Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поделилась фотографией в ярком образе.

— Мы женщины и мы можем быть такими разными, -мы не тортики, чтобы всем нравиться, — подписало фото фигуристка.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.

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