«Женщины не тортики, чтобы всем нравиться». Яркий образ Погорилой в красном

Бронзовый призер чемпионата мира 2016 года Анна Погорилая в своем Instagram поделилась фотографией в ярком образе.

— Мы женщины и мы можем быть такими разными, -мы не тортики, чтобы всем нравиться, — подписало фото фигуристка.

Погорилая также является серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов Европы. В последний раз Анна принимала участие в соревнованиях в конце октября 2017 года, однако официально о завершении карьеры не объявляла.