Жена Плющенко заплатит 1,5 миллиона за сдачу людей, угрожавших сыну

Жена фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская объявила о денежном вознаграждении за поимку злоумышленников, которые угрожали их сыну Александру.

Ранее Плющенко и Рудковская написали заявление в полицию из-за угроз, поступивших их шестилетнему сыну в его личном аккаунте в Instagram.

— Друзья, к сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия, — написала Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира». - Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и я надеюсь эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание.

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