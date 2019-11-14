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Жена Плющенко заплатит 1,5 миллиона за сдачу людей, угрожавших сыну

19:55

Жена фигуриста Евгения Плющенко продюсер Яна Рудковская объявила о денежном вознаграждении за поимку злоумышленников, которые угрожали их сыну Александру.

Ранее Плющенко и Рудковская написали заявление в полицию из-за угроз, поступивших их шестилетнему сыну в его личном аккаунте в Instagram.

— Друзья, к сожалению, это правда! Мы не комментируем в интересах следствия, — написала Рудковская в своем телеграм-канале «Голубь мира». - Заявление написано больше месяца назад, просьба с пониманием отнестись к этой проблеме и не названивать журналистам мне и Евгению. Полиция уже на верном пути, и я надеюсь эти мерзавцы и организатор ответят скоро по всей строгости закона за это преступление. Спасибо всем за понимание.

Жду часа расплаты! 1,5 миллиона рублей тем, кто сдаст эту шайку -лейку! Связь через наших адвокатов! Телефоны выше! Деньги завтра им передам в сейф! Анонимность гарантирую!

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