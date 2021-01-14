Жена Плющенко назвала фигуристок Тутберидзе любимыми
Музыкальный продюсер Яна Рудковская, которая является супругой двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, рассказала, кто из фигуристок ей нравится.
По ее словам, среди них находятся Алина Загитова и Евгения Медведева, а также другие фигуристки из группы тренера Этери Тутберидзе. Также в список входят подопечная Плющенко Александра Трусова, Елизавета Тутамышева, которая тренируется у Алексея Мишина, и завершившие карьеру Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.
«Саша Трусова, Алена Косторная, Вероника Жилина, Софья Муравьева, Софья Титова! А также Камила Валиева, Аня Щербакова, Лиза Туктамышева и Рика Кихира! Ну и, конечно, Женя Медведева и Алина Загитова, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая — мои чемпионы», — написала Рудковская в сториз своего Instagram.
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