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Жена Кирсанова: «Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Фото Getty Images

Жена бывшего фигуриста Александра Кирсанова Наталья Гудина подтвердила информацию, что ее муж был на борту самолета, который потерпел крушение над Вашингтоном.

«Я потеряла все. Я потеряла мужа, учеников, друзей», — цитирует ТАСС Гудину.

В четверг, 30 января, пассажирский самолет, вылетевший из Уичито, потерпел крушение после столкновения с военным вертолетом. Оба борта упали в реку Потомак.

Кирсанову было 46 лет. Он выступал в танцах на льду за Россию, США и Азербайджан.

Место крушения пассажирского самолета в&nbsp;Вашингтоне. Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося над Вашингтоном самолета

Источник: ТАСС
Фигурное катание
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Экс-фигурист Кирсанов был на борту разбившегося над Вашингтоном самолета

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