Жена Большунова сфотографировалась в ванне топлес

Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала в своем Instagram фото с отдыха на Мальдивах, где она с Александром Большуновым проводит медовый месяц. Девушка сфотографировалась топлес в ванне.

«Мальдивы», — подписала фото лыжница.