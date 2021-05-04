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Жена Большунова сфотографировалась в ванне топлес

08:53
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Российская лыжница Анна Жеребятьева опубликовала в своем Instagram фото с отдыха на Мальдивах, где она с Александром Большуновым проводит медовый месяц. Девушка сфотографировалась топлес в ванне.

«Мальдивы», — подписала фото лыжница.

23 апреля лыжники поженились. Жеребятьева — чемпионка мира-2017 среди юниоров по лыжам. Большунов — двукратный обладатель Большого хрустального глобуса (2019/20, 2020/21) и четырехкратный призер Олимпийских Игр.

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