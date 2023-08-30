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Железняков: «Когда я работал с Федченко и Горбачевой, я видел теплые отношения»

Алина Савинова
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Алексей Железняков, хореограф группы Этери Тутберидзе, поделился мыслями относительно ситуации вокруг российской фигуристки Алины Горбачевой.

«Чувства были, конечно, не очень хорошие. Я эту девочку хорошо знаю, я с ней очень много работал — она замечательная, классная спортсменка. Очень обученная и дисциплинированная. Как к спортсмену и как к человеку к ней никогда не было вопросов. Даже не знаю, что могло ее сподвигнуть на это. Но подростковый возраст всегда очень тяжелый. В подростковом возрасте девочки и мальчики всегда что-то вытворяют. Я не берусь рассуждать, в чем причина произошедшего. Я там не был — знать не знаю, что происходило между тренером и спортсменом или родителем и спортсменом. Когда я работал с Софией (Федченко. — тренер фигуристки. — Прим. «СЭ») и Алиной, я видел теплые отношения. Может быть, даже материнские, потому что София много лет ведет ее одну, с самого детства. София в нее очень много вкладывает. Бывает, конфликты случаются на равном месте — люди из-за ерунды могут поссориться», — цитирует Железнякова Metaratings.ru.

29 августа стало известно, что накануне в Москве 16-летняя Горбачева пропала после того, как вышла с катка «Чкалов Арена». К ее поискам были привлечены водолазы и группа волонтеров. К вечеру девочку нашли и доставили в подразделение Следственного комитета по Москве.

Утром 30 августа следователи передали Горбачеву маме, причину своего исчезновения девочка не назвала. Однако источники сообщали, что фигуристка ранее поссорилась со своим тренером. В этот же день спортсменка опубликовала в своих соцсетях пост, в котором попросила прощения за свой поступок.

Источник: https://metaratings.ru/news/zheleznyakov-kogda-ya-rabotal-s-fedchenko-i-gorbachyovoi-ya-videl-tyoplye-otnosheniya-mozhet-byt-dazhe-materinskie-278935/
Фигурное катание
Алексей Железняков
Алина Горбачева
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