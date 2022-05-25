Железняков рассказал о желании в будущем поехать с мастер-классом в Мариуполь

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «СЭ» о том, что в будущем может приехать в ЛДНР вместе с ледовым шоу.

«Ледовые шоу в будущем в ЛДНР? А почему бы и нет? Но понимаете, ехать с шоу пока, почему опасно — с той стороны могут быть очень серьезные провокации. Вот мы сейчас едем на мастер-классы, но тут дело в том, что это идет все закрытом формате: никто не знает ни сроков, ни дней, ни часов проведения, кроме родителей, фигуристов или танцоров, которые к нам тоже приедут. Эта информация сугубо закрытая, чтобы не было никаких провокаций. Другое дело, когда ты едешь с шоу — нужно ж дать рекламу, все будут знать, в каких числах это будет происходить, в какое время. Можно ожидать прилета чего-угодно и провокации. Сейчас, когда идут боевые действия, ездить с шоу — очень опасно. Но вот так, как мы сейчас едем помогать деткам, сейчас это намного реальней. Но вот когда все закончится, конечно, можно туда и с шоу съездить, народ надо будет взбодрить», — сказал Железняков «СЭ».

Алексей Железняков пока не собирается ехать с мастер-классами в Мариуполь.

«Мы разговаривали по поводу Мариуполя, хотели и туда наведаться, но там сейчас полная разруха. Все приводят в порядок, убирают, люди оттуда вывезены, дети — тем более. Там нет детей-фигуристов, детей-спортсменов. Перед кем там давать мастер-классы? Ну можем с бабушками танго потанцевать. Это же у нас первый этап, пробный заход, но вот когда туда ребятишки вернуться, мы нагрянем и в другие края Украины. Дети есть дети, они не виноваты в том, что натворили взрослые. Для меня нет никакой разницы — русский, украинец, белорус. Мы все славяне, а тем более дети. И туда поедем, но пока это нереально, вряд ли кто-то пустит, это первое, а во-вторых, там не перед кем это делать, насколько я знаю из перых уст», — добавил Железняков.