Железняков рассказал о благотворительных мастер-классах в ЛДНР

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал «СЭ» о благотворительной поездке в ЛДНР. Специалист сообщил, что отправлял гуманитарные посылки спортсменам.

«Мысль съездить к детками туда зрела уже давно. Я иногда посылал фигуристам, танцорам вещички всякие, у меня ж ателье свое пошивочное спортивно-социальной одежды. Наблюдаю давно за этой историей. Как и у любого нормального человека, душа и сердце за это болит. Естественно, хотелось поддержать детей, потому что у меня очень много знакомых и друзей занимаются гуманитарной помощью, волонтерством», — сказал Железняков «СЭ».

Хореограф также заметил: «Я такой человек, который не может оставаться в стороне, поэтому решил съездить посетить, тем более сейчас идет самая горячая фаза всей этой истории. Деткам эта поддержка как никогда сейчас необходима, им шагать в будущее им строить дальше страну. Они должны понимать, что за ними спина, их любят, ценят, о них помнят. Потому что 8 лет жить в этом — это, конечно, морально, психологически человека угнетает».

О программе поездки он добавил: «Мы едем на пять дней. Детей будет около 300 человек и в Донецке, и в Луганске.. Сначала заезжаем в Донецк, потом проведем несколько мастер-классов. Далее следуем в Луганск, соответсвенно, проводим мастер-классы, потом проводим вечеринку после них, чтобы дети отдохнули, покушали сладости-фрукты, чтобы потанцевали, мы с ними повеселимся, пофотографируемся, пообнимаемся, сделаем праздник».