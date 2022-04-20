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Сегодня, 12:57

Железняков прокомментировал желание фигуристки Трусовой выучить пятерной прыжок

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Александра Трусова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков прокомментировал слова фигуристки Александры Трусовой, которая сообщила о желании выучить пятерной прыжок.

«Мне лично страшновато за здоровье Александры. Это опасные игры. Не знаю, как отнесутся к этому Сергей Дудаков или Этери Тутберидзе, но я бы сосредоточился на выкатывании чистых программ с квадами и на усилении компонентной составляющей. Это сугубо мое мнение, не командное», — цитирует Железнякова «РБ Спорт».

Трусова выиграла серебро на Олимпиаде в Пекине, бронзу на чемпионате мира и дважды заняла третье место на чемпионате Европы.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/aleksej-zheleznyakov-strashnovato-za-zdorov-e-trusovoj-pyaternoj-e-to-opasny-e-igry/
Фигурное катание
Александра Трусова
Алексей Железняков
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