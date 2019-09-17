Первая ученица Этери Тутберидзе и двукратный серебряный призер юниорского Финала «Гран-при» Полина Шелепень побывала в гостях у «СЭ» и сказала, что верит в реальность четверного сальхова Евгении Медведевой.

— Мне кажется, что Медведева от проката к прокату будет только прогрессировать и все будет смотреться гораздо легче, и я жду, когда она выучит четверной сальхов.

— Вы в это верите?

— Да, и для меня интрига заключается не в том, кто из молодых девочек раньше прыгнет, а кто это сделает из взрослых фигуристок. Я верю, что это может сделать и Лиза Туктамышева.

— Это реально в случае с Женей и ее страхом?

— Реально. И все идет от поддержки тренера и от того, насколько решителен сам спортсмен. Женя очень решительная в этом плане. Она говорила о сальхове в интервью не один раз, и на шоу у нее были очень достойные попытки. И сейчас нужно дождаться, когда тело окончательно сформируется, если это еще не произошло. А потом можно будет тренировать этот прыжок, набирать форму и идти пробовать. (Екатерина Беспалова)

Полностью интервью Шелепень здесь