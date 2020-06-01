«Ждем открытия ледовой арены и бомбим дальше!» Плющенко поздравил своих учеников с днем защиты детей

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в своем Instagram обратился к фигуристам своей группы и поздравил их с днем защиты детей.

— С днем защиты детей и с первым днём лета!Хочется всем пожелать здоровья и самое главное не бросать заниматься спортом! Продолжать заниматься! Ангелы Плющенко, ждем открытия ледовой арены и бомбим дальше! — написал Плющенко.

Ранее спортсмен показал, как фигуристы его группы добираются до Кисловодска, где начнут учебно-подготовительный сбор.