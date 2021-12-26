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«Зенит» поздравил Мишину и Галлямова с победой на чемпионате России по фигурному катанию

00:25
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«Зенит» в Twitter поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате России в парном катании.

«Наши самые теплые поздравления — в адрес Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — чемпионов России по фигурному катанию. Браво, друзья!» — говорится в сообщении.

Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла. Этот результат выше мирового рекорда, однако он не будет зафиксирован официально.

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Сергей Разин все материалы автора
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