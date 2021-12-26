«Зенит» поздравил Мишину и Галлямова с победой на чемпионате России по фигурному катанию
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«Зенит» в Twitter поздравил фигуристов Анастасию Мишину и Александра Галлямова с победой на чемпионате России в парном катании.
«Наши самые теплые поздравления — в адрес Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — чемпионов России по фигурному катанию. Браво, друзья!» — говорится в сообщении.
Мишина и Галлямов впервые в карьере стали чемпионами России. По сумме короткой и произвольной программ спортсмены набрали 243.74 балла. Этот результат выше мирового рекорда, однако он не будет зафиксирован официально.
Наши самые теплые поздравления — в адрес Анастасии Мишиной и Александра Галлямова — чемпионов России по фигурному катанию ? Браво, друзья! ? pic.twitter.com/RBto20KOgC— ФК «Зенит» (@zenit_spb) December 25, 2021
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