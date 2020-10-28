Двукратный олимпийский чемпион ОИ-2014 в Сочи и тренер Максим Траньков рассказал о своем участии в проекте «Ледниковый период» в качестве судьи и роли ведущей Алины Загитовой.

— Всегда говорил, что ничего страшного нет в том, чтобы пробовать себя в чем-то другом. Неважно, рано ты закончил карьеру или поздно... На эту тему всё сказано. Здорово, что Алина не зациклилась только на фигурном катании, пробует себя в новом. Чем больше таких примеров, тем лучше.

Илья (Авербух. — Прим. «СЭ») попросил прийти судить, и я не мог отказать, ну и заодно интересно посмотреть на ребят. Выставлять оценки действительно сложно — в глаза говорить людям правду, иногда неудобную. Но такой телепроект — отчасти спорт, отчасти искусство, надо спокойно воспринимать. (Дмитрий Кузнецов)

Полностью интервью Транькова — на сайте «СЭ»