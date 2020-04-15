Зажигательный танец семьи Плющенко под Little Big

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Яна Рудковская опубликовала в своем Instagram видео танца их семьи под песню группы Little Big Uno.

— «Uno» семьи фигуристов на карантине, — подписала Рудковская видео. — Шла какая -то там неделя самоизоляции...

Группа Little Big должна была представлять Россию с упомянутой композицией на Евровидении, но музыкальный конкурс отменили из-за пандемии коронавируса.