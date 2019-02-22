Зажигательная произвольная программа Туктамышевой в финале Кубка России. Видео

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева без грубых ошибок исполнила произвольную программу в финале Кубка России. 22-летняя фигуристка справилась с тройным акселем и со всеми остальными прыжковыми элементами, однако допустила ошибку в каскаде тройной лутц+тройной тулуп.
Она набрала за свой прокат 148.98 - это рекорд для фигуристки в текущем сезоне за произвольную программу.
Туктамышева заняла второе место в финале Кубка России: ее опередила двукратная чемпионка мира Евгения Медведева.
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