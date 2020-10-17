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«Зажгли лед». Загитова оценила номер «Игра престолов» в «Ледниковом периоде»

19:10
Ольга Паутова и Максим Шабалин.
Ольга Паутова и Максим Шабалин.
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Ольга Паутова и Максим Шабалин представили номер «Игра престолов» в новом выпуске шоу Первого канала «Ледниковый период».

Ведущий Алексей Ягудин и председатель жюри Татьяна Тарасова восторженно оценили выступление. По мнению Тарасовой, продюсер Илья Авербух проводит блестящую работу по постановке программ, их выбору и подготовке для всех участников.

«Вы все восемь сезонов посмотрели?» — спросила ведущая Алина Загитова в интервью с парой. Паутова ответила, что сделала не один раз, а потому хотела катать только по этому сериалу и ей «разве что драконов не хватало». Шабалин добавил: «Зима близко».

«Зажгли лед в прямом и переносном смысле. Спасибо за огненное катание», — резюмировала Загитова.

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