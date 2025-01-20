Заявки на участие в выборах президента ФФККР будут принимать до 24 января

Прием заявок кандидатов на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) завершится 24 января.

«Прием подачи заявок истекает в пятницу. К настоящему времени их подали не все региональные федерации», — сообщили ТАСС в ФФККР.

Заявки от кандидатов на пост президента Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) будут приниматься до 24 января.

Выборы нового президента организации пройдут 11 февраля в рамках внеочередной выборной сессии федерации фигурного катания России. С 17 апреля 2023 года обязанности президента ФФККР временно исполняет Антон Сихарулидзе.