Завершивший карьеру грузин Квителашвили поблагодарил российскую школу фигурного катания

Завершивший спортивную карьеру фигурист Морис Квителашвили выразил благодарность тренерам Этери Тутберидзе, Сергею Дудакову и Даниилу Глейхенгаузу, а также российской школе фигурного катания.

«Наступил момент, к которому рано или поздно приходит каждый профессиональный спортсмен — это приостановка своей соревновательной деятельности. Именно приостановка для того, чтобы дать передышку своему организму от ежедневных нагрузок, которые в противном случае могут привести к некоторым нежелательным последствиям. Уверяю вас, это не слова выжатого, как лимон, спортсмена — это слова человека, у которого в пороховницах достаточно пороха, ведь дальше предстоит сделать еще достаточно много всего. А дальше — уверен, что «Everything will be fine! (Все будет хорошо).

Я благодарен судьбе, что на протяжении всей моей спортивной карьеры был окружен такими замечательными людьми, благодаря которым мне посчастливилось побывать на двух Олимпиадах, на шести чемпионатах мира и Европы, многочисленных международных турнирах, посетив несколько десятков стран в разных уголках планеты.

Спасибо моим тренерам — Этери Георгиевне Тутберидзе, Сергею Викторовичу Дудакову, Даниилу Марковичу Глейхенгаузу за совместное многолетнее сотрудничество. Ну и конечно же, благодарен российской школе фигурного катания, где закладывалась основа моей спортивной карьеры и где научился всему, что я умею и показываю на протяжении двадцати пяти лет», — написал Квителашвили в своих соцсетях.

5 июня Федерация фигурного катания Грузии сообщила, что 28-летний Квителашвили завершил спортивную карьеру. Он ранее представлял сборную России, с 2016 года выступал за команду Грузии.

Квителашвили является бронзовым призером чемпионата Европы 2020 года и победителем российского этапа серии «Гран-при» 2021 года.