Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 14:15

Завершившая карьеру фигуристка Ангелина Палагина рассказала, как ее бил тренер

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Ангелина Палагина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

16-летняя фигуристка, участница серии «Гран-при России» Ангелина Палагина в интервью «СЭ» описала отношения с тренерами по ходу своей карьеры.

— Я занималась с разными тренерами. Например, Алексей Василевский и Юлия Лавренчук правда хорошие тренеры, многому меня научили. И тройные начали хорошо получаться, каскад 3+3 впервые исполнила, попытки тройного акселя были. В итоге позже по ходу карьеры я его на тренировках запрыгала. Не могу подтвердить слухи про их жестокость. Сергей Дмитриевич [Давыдов] — очень классный тренер. Он очень понимающий и... смешной. Максимально располагает к себе, хорошо шутит, в общем. Хочется работать, хоть и тяжело.

Но в моем детстве бывало такое, что могли наорать или подзатыльник дать. У первого тренера однозначно был пряник, меня ими закормили. (Смеется.) А вот у второго был сплошной кнут. И били, и щипали. Прыжок не так сделал — получил. Ругались, конечно. Я в такой группе пробыла недолго. Рассказала маме — меня сразу оттуда забрали.

После него было очень тяжело переходить к другим. Психологически страшно, что все повторится. Не хотелось жить в такой среде. С другой стороны, если поставить себя на место тренера — честно, учить без крика детей невозможно, мне кажется. Иногда это объяснимо, — предположила Палагина.

Фигуристка Ангелина Палагина. «Некоторые тренеры били. Но не пожалела, что пошла в спорт». История завершившей карьеру русской фигуристки

Фигурное катание
Ангелина Палагина
Читайте также
Бывший шинный завод Bridgestone возобновил производство в Ульяновске
Валерий Газзаев: «Административный ресурс у «Динамо», «Спартака», ЦСКА, «Локомотива» не меньше, чем у «Зенита»
Тренер Владимир Горинов вымогал деньги у борцов с нарушением слуха
Средства ПВО РФ сбили две дальнобойные ракеты Storm Shadow
На Западе всё чаще задумываются о замене Зеленского. И вот почему
Футболист сборной США Пулишич отпраздновал гол танцем Трампа
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Мишина/Галлямов: чемпионат России, короткая программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, короткая программа
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Завершившая карьеру фигуристка Палагина рассказала, как ее не пускали на соревнования

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости