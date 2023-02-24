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Тарасова жестко раскритиковала Плющенко: «Неприлично подавать на женщину жалобу! Это безобразно»

Тарасова жестко раскритиковала Плющенко за жалобу на тренера Федченко
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в комментарии для «СЭ» отреагировала на новость о том, что академия «Ангелы Плющенко» подала официальную жалобу в комиссию по этике на тренера Софью Федченко, которая в недавнем интервью высказывалась о заявлении Евгения Плющенко.

«Это неэтично так делать! Нет, конечно, не ожидала, что будет у Плющенко такая реакция. Считаю, что тренер с тренером вообще не должны вступать в полемику до такой степени, чтобы это в газетах печатали. Как-то уважительно надо относиться к труду своих коллег. Это неприлично подавать на женщину жалобу! Я даже не понимаю, как возможно обсуждать и обвинять тренера, что ее спортсменка стоит на высшей ступеньки пьедестала. Это не к ней вопросы. Зря он это делает! Он и его штаб думают, что скандал — это очень хорошо, тем более перед соревнованиями, которые начинаются у нас. Это безобразно», — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее стало известно, что комиссия по этике соберется для обсуждения слов самого Плющенко.

Евгений Плющенко
Татьяна Тарасова
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