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Сегодня, 13:50

Татьяна Тарасова: «Наши спортсмены — украшение. Без них чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности»

Тарасова высказалась о старте чемпионата мира без российских фигуристов
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Татьяна Тарасова
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