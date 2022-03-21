Тарасова высказалась о старте чемпионата мира без российских фигуристов

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» высказалась о предстоящем чемпионате мира по фигурному катанию.

«На мой взгляд, чемпионат мира сильно потеряет в зрелищности без наших фигуристов. Наши спортсмены — украшение любых соревнований. Но смотреть чемпионат мира я все равно буду. Мне интересно», — сказала Тарасова «СЭ».

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 21 по 27 марта во французском Монпелье. Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.