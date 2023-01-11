Тарасова о выступлениях зимой на улице: «Мы все катались и тренировались в таких условиях»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает допустимым выступления фигуристов на морозе.

Ранее олимпийский чемпион Роман Костомаров выступал на ледовых шоу Ильи Авербуха, а также уличных представлениях на льду в мороз. 10 января, Костомарова доставили в реанимацию с пневмонией.

«Небезопасно даже ходить, чего-нибудь на голову может упасть. Я каталась на морозе, мы все катались и тренировались в таких условиях. Раньше же [крытых] катков не было», — цитирует Тарасову РИА «Новости Спорт».

Состояние Костомарова оценивалось как крайне тяжелое. Позже «СЭ» стало известно, что фигуриста перевели в больницу в Коммунарке.

Костомаров провел около 30 шоу этой зимой в туре Ильи Авербуха по Подмосковью и в одной из главных ролей в спектакле «Волшебник из Страны Оз». Ему 45 лет, он является олимпийским чемпионом 2006 года, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы.