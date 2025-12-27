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Фигурное катание

27 декабря 2025, 15:20

Тарасова: «Малинин сделал все и показал нам, к чему стремиться. Мы тоже так хотим»

Артем Бухаев
Корреспондент

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» заявила, что ее поразил американский фигурист с русскими корнями Илья Малинин.

«Меня поразил американский одиночник Илья Малинин, который, мне кажется, сделал все, что можно. О чем только можно мечтать — он сделал и показал нам, к чему стремиться. Мы тоже так хотим», — сказала Тарасова «СЭ».

6 декабря Малинин стал победителем финала Гран-при в Японии с мировым рекордом за произвольную программу — он исполнил семь четверных прыжков и набрал 238,24 балла.

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Илья Малинин
Фигурное катание
Татьяна Тарасова
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