Тарасова призвала Дюамель ответить за слова в адрес Тутберидзе: «Абсолютно бездоказательные обвинения»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на высказывание олимпийской чемпионки Меган Дюамель в адрес Этери Тутберидзе.

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает, дай, и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать. Никаких доказательств у нее нет. Она это слышала — а мне кажется, что ей показалось. И на каком языке она все это слышала?» — сказала Тарасова «СЭ».

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе высказалась об отстранении российских спортсменов от международных турниров.

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от всех соревнований под эгидой организации. Запрет на участие в турнирах касается фигурного катания, шорт-трека и конькобежного спорта. Подобные санкции введены почти во всех видах спорта.