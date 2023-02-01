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Сегодня, 15:36

Тарасова — о состоянии здоровья Костомарова: «Новостей про возможную ампутацию не слышала»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Татьяна Тарасова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ» о состоянии олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова.

«Он маленькими шажочками идет к выздоровлению. Новостей про возможную ампутацию не слышала», — сказала Тарасова «СЭ».

10 января фигурист попал в реанимацию с пневмонией. 24 января стало известно, что его отключили от ЭКМО.

Ранее в СМИ появилась информация, что, несмотря на положительную динамику, у спортсмена началось отмирание конечностей, и ему может грозить ампутация.

Костомаров завершил карьеру после Олимпиады 2006 года в Турине. Он является заслуженным мастером спорта России и трехкратным чемпионом страны.

Фигурное катание
Роман Костомаров
Татьяна Тарасова
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