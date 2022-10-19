Тарасова о заявлении Баха: «Не верю! Одни разговоры»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала «СЭ» заявление главы МОК Томаса Баха.

«Это только слова. Мы сможем выступать только при условии, когда нас точно допустят. А эти заявления... Одни разговоры. Я не верю» — сказала Тарасова «СЭ».

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине.

30 сентября Бах заявил о том, что россиян можно допустить к международным соревнованиям, если они выскажут мнение относительно спецоперации.