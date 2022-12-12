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Фигурное катание

12 декабря, 12:53

Жулин: «Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России»

Жулин считает, что Щербаковой не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о том, что олимпийская чемпионка 2022 года по фигурному катанию Анна Щербакова вошла в список номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU).

«Анна — достойный человек! Единственное — ей не дадут выиграть премию ISU, потому что она из России. Боюсь, шансов у нее мало. Но тот факт, что ее включили в номинанты, уже хорошо», — сказал Жулин «СЭ».

18-летняя Щербакова выиграла золото на Играх в Пекине (Китай). В произвольной программе спортсменка показала результат 175,75 балла. По сумме двух прокатов у нее 255,95 балла.

На чемпионате Европы-2022 в Таллине (Эстония) Щербакова завоевала серебро.

Фигурное катание
Александр Жулин
Анна Щербакова
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