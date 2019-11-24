24 ноября в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» прямой эфир с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.

Главные темы:

— Выступление Загитовой и Косторной на этапе «Гран-при» в Японии;

— Медведева vs Трусова в Москве;

— Косторная — лучшая фигуристка мира прямо сейчас?

— Чего не хватило Туктамышевой для попадания в Финал «Гран-при»?

— Российские одиночники сделали шаг вперед?

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