Заслуженный тренер России по фигурному катанию Инна Гончаренко — в гостях у «СЭ»
11:10
24 ноября в 12.00 на YouTube-канале «СЭ» прямой эфир с заслуженным тренером России Инной Гончаренко. Ведущие — Екатерина Беспалова и Дмитрий Кузнецов.
Главные темы:
— Выступление Загитовой и Косторной на этапе «Гран-при» в Японии;
— Медведева vs Трусова в Москве;
— Косторная — лучшая фигуристка мира прямо сейчас?
— Чего не хватило Туктамышевой для попадания в Финал «Гран-при»?
— Российские одиночники сделали шаг вперед?
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